Mastini pronti alla carica: "Difenderemo il titolo" di Hockey su ghiaccio IHL

Nello sport spesso è più difficile confermarsi che arrivare alla vittoria. Ma nonostante la tanta pressione e il ruolo di favoriti i Mastini ci vogliono riprovare, consci della propria forza e di un grande spirito di squadra. Nel campionato Ihl 202324 difenderanno il titolo vinto solo pochi mesi fa, in una stagione coronata anche dal successo in Coppa Italia. Lo faranno con nuovi stimoli e forze fresche, con una rosa in buona parte rinnovata. È stata la Sala Campiotti della Camera di Commercio di Varese ad ospitare ieri il via ufficiale alla stagione dell’hockey varesino, alla presenza di istituzioni e tifosi.

A dare a tutti il benvenuto il presidente dell’ente camerale Mauro Vitiello. "Lo sport porta dinamicità e opportunità di sviluppo economico - ha osservato - abbiamo visto città che hanno cambiato pelle grazie agli investimenti sportivi". Tema toccato anche dal sindaco Davide Galimberti, che ha ricordato l’importanza del nuovo Palaghiaccio nel percorso che ha portato ai successi dei Mastini. "Una scommessa vinta", ha detto. Il primo cittadino, sulle ali dell’entusiasmo, ha indicato nuovi obiettivi per la squadra. "Io lo dico da subito: triplete. Non sono scaramantico".

Più improntate alla cautela, come regola vuole, sono state invece le dichiarazioni della dirigenza dell’Hcmv Varese Hockey. Ma la fiducia non manca. "Se stiamo tutti insieme e lavoriamo bene come l’anno scorso, anche quest’anno riusciremo a fare una grande stagione", ha detto il presidente Carlo Bino. Il direttore sportivo Matteo Malfatti ha illustrato invece la logica con cui è stata costruita la rosa per il prossimo anno. "Abbiamo rinnovato molto, inserendo dieci giocatori e un nuovo allenatore. Uno dei motivi, oltre che cercare di dare una nuova linfa alla squadra ringiovanendola, era di immettere anche nuovi stimoli". La presentazione si è conclusa in piazza Monte Grappa tra selfie, autografi e tanto entusiasmo da parte dei fan gialloneri, tra cui molti giovani tifosi.

Lorenzo Crespi