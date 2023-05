Lumezzane, lo scudetto si allontana Domani con Legnago deve rialzarsi

È stata una domenica ricca di delusioni per gli appassionati bresciani che seguono la serie D. Nel primo appuntamento della post season, infatti, sono scese in campo tre squadre della provincia di Brescia e tutte e tre sono incappate in una sconfitta tutt’altro che indolore. Il colpo più duro lo ha subìto senza dubbio il Breno che, per essere precisi, è stata l’unica a raccogliere un pareggio, ma, visto che nello spareggio-salvezza in casa del Seregno i granata avevano l’obbligo di vincere, lo 0-0 al termine dei supplementari è suonato come un ko, tanto che ha costretto i camuni, imprigionati nelle retrovie per tutto il torneo, a retrocedere in Eccellenza dopo quattro anni. In questo senso è meno dolorosa la sconfitta interna con la quale ha aperto la Poule Scudetto il Lumezzane. I valgobbini, che proprio per il passo falso iniziale torneranno in campo già domani (sempre alle 16) in casa del Legnago, sono stati sorpresi dall’avvio deciso del Sestri Levante, che è riuscito ad imporsi 2-1, rendendo più che stretta la strada verso la Final Four per la squadra di Franzini.

Il passo falso forse meno amaro è quello nel quale è incappato il Desenzano, che nella semifinale playoff del girone B ha messo paura all’Alcione, ma, dopo essere stato in vantaggio, si è visto superare dai milanesi, agevolati dall’espulsione di Mandelli e da un rigore parato a Bardelloni, che ha colpito anche un palo.

Luca Marinoni