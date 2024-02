L’iniziativa. Trofeo di Legnano città di sitting volley. Domani il debutto

Legnano si prepara a una domenica all’insegna dell’inclusione sportiva, divertimento e socializzazione. Domani dalle ore 10, nella Palestra delle Scuole Rodari di Via dei Salici 8, si terrà la prima edizione del "Trofeo interregionale di Legnano città di sitting volley" (o pallavolo paralimpica). Questa disciplina, salita agli onori di cronaca lo scorso ottobre dopo il primo storico successo dell’Italia all’Europeo femminile, è considerata tra le più inclusive nel mondo dello sport, in quanto permette a persone con disabilità di poter giocare insieme ai normodotati. Al tempo stesso, come nel caso di questo torneo, sono ammesse squadre miste di uomini e donne. Alla kermesse, patrocinata dal comune di Legnano e considerata come una preparazione in vista degli imminenti campionati italiani, parteciperanno sei squadre, di cui quattro lombarde: Vomien Legnano, ST Brembate Sopra, Ad Astra Milano, Polha Varese, oltre a Cuneo e Cesena. Testimonial Andrea Lucchetta (foto), capitano della Nazionale di volley degli anni ‘90. "Tenendo i piedi per terra, saltando e anche da seduti, a volley si può giocare in ogni modo", ha ricordato Lucchetta. Con questa iniziativa la Vomien vuole inserirsi sempre di più nel mondo del sitting volley, allargando la propria offerta e promuovendo il concetto di sport senza barriere.Alessandro Stella