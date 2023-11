L’iniziativa a dicembre. Al palaElachem esibizione tra Baldi e Fognini

VIGEVANO (Pavia)

Sabato 16 dicembre il PalaELAchem di Vigevano (Pv) sarà teatro della prima edizione del “Memorial Leonardo Baldi“, esibizione tra l’idolo di casa Filippo Baldi (ritiratosi dall’attività internazionale lo scorso gennaio a soli 27 anni) e Fabio Fognini. Un’iniziativa, voluta fortemente dalla famiglia del giocatore vigevanese in memoria del padre scomparso nel 2019, che vedrà affrontarsi l’ex numero 144 del mondo contro l’unico azzurro a entrare nella top-10 mondiale sia in singolare che nel doppio. Il costo del biglietto non sarà a prezzo fisso, bensì a offerta libera a partire da 5 euro. L’incasso sarà devoluto alle associazioni “Federica Griffa ODV“ e “Progetto Blu ODV“.

Silvio De Sanctis