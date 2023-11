L’evento. Guirlande d’Honneur per Marotta e Galliani premiati a Milano

MILANO

Beppe Marotta e Adriano Galliani sono stati premiati a Milano con la Guirlande d’Honneur che la FICTS, Federation Internationale Cinema Television Sportif, riconosce ai personaggi più importanti del mondo dello sport. È stato consegnato ad entrambi i dirigenti durante la presentazione di Sport Movies & Tv, finale del campionato del mondo della televisione, del cinema, della cultura e della comunicazione sportiva alla sua quarantesima edizione. L’a.d. del Monza ha ricordato i suoi trascorsi da tifoso dei brianzoli e il presente come dirigente: "Da piccolo mia madre mi portava a vedere il Monza, poi sono stato proprietario del club prima che Silvio Berlusconi mi chiamasse al Milan e dopo l’ho convinto ad acquistarlo. Mia madre mi diceva che prima o poi il Monza sarebbe andato in A e averlo portato nella massima categoria è la mia impresa più grande". "Sono orgoglioso di questo premio - ha detto invece Marotta - Vengo premiato con Galliani che per noi dirigenti sportivi è un modello di riferimento. Ha un palmarès più ricco del mio che spero di poter ancora avvicinare. Ci accomunano tantissimi valori che attraverso lo sport noi dirigenti dobbiamo trasmettere". M.T.