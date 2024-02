L’evento. E nel weekend riflettori puntati sulla Champions

CANTÙ (Como)

La caccia della Briantea 84 Cantù alla Champions Cup 2024, unico trofeo che manca nella bacheca dei lombardi, partirà da Meda. Briantea infatti ospiterà il girone B (uno dei tre della competizione europea), che andrà in scena tra il 2 e il 3 febbraio nel palazzetto di via Udine. I canturini nella prima giornata di venerdì esordiranno alle 13.30 nel derby italiano, nonché remake della recente finale di Coppa Italia, col Santo Stefano Kos Group, mentre alle 20.15 sfideranno i francesi del Cs Meaux BF.

Sabato il livello di difficoltà si alzerà: alle 11.15 la Briantea affronterà i forti tedeschi dell’RSV Lahn-Dill, semifinalisti nel 2023 e poi alle 15.45 gli spagnoli dell’Econy Gran Canaria. Per ognuno dei tre gironi passeranno ai quarti di finale le prime due classificate che si uniranno a Thuringia ed Albacete, finaliste lo scorso anno ed esentate dai gironi. Ai quarti di finale le otto squadre rimaste verranno divise in due gironi da quattro. Le prime due classificate parteciperanno alle Final Four che si giocheranno ad Albacete, in Spagna, a inizio maggio.

A.S.