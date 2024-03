L’evento domani all’Opiquad di Monza. Le campionesse Egonu e Sylla graditissime ospiti al Festival del bene comune Lombardia

L’evento è di quelli da non perdere: in occasione della Festa della Donna oggi 8 Marzo, dalle 17:00 alle 20:00 presso l’Arena Opiquad a Monza in Viale Stucchi, sarà il momento del Festival del Bene Comune.

Durante la manifestazione, presentata dalla giornalista Alessia Tarquinio con la partecipazione di Luca Abbrescia di Milanese Imbruttito, verranno presentati progetti passati e futuri, con un’attenzione particolare sull’importanza dell’istruzione per i giovani. Al centro dell’evento ci sono circa 20 associazioni lombarde unite da un obiettivo comune.

Fra le ospiti Myriam Sylla e Paola Egonu, campionesse di pallavolo amatissime dal grande pubblico. La capitana della Nazionale e una delle figure più significative della pallavolo internazionale saliranno sul palco dell’Opiquad Arena, che è anche la sede del Consorzio Vero Volley. Entrambe giocano sotto la bandiera dell’Allianz Vero Volley Milano, squadra che compete sia nel campionato di serie A1 che nella Champions League CEV, la competizione continentale più alta per i club di pallavolo.

L’evento "vuole raccogliere, in Lombardia, il testimone del Festival della dottrina sociale, una felice intuizione di don Adriano Vincenzi, che dal 2011 ha voluto portare e far testimoniare i valori e il ‘fare’ della Dottrina sociale della Chiesa attraverso un grande evento. L’intenzione è dare il via a un percorso virtuoso, per promuovere lo sviluppo sostenibile della società e delle persone basato su valori come la solidarietà e la sussidiarietà".

Il Festival del Bene Comune, con la sua Carta dei Valori, rappresenta un impegno da intraprendere che guiderà il futuro percorso del gruppo di lavoro. Questo gruppo include entità come: Acli, Aidda, Azione Cattolica, Bcc, Caritas Ambrosiana, Cisl, Compagnia delle Opere, Confartigianato Imprese, Confcooperative, Confindustria Lombardia, Csi, Festival della DSC, Lions, Oratori Diocesani Lombardi, Progetto Arca, Rotary, Ucid Gruppo Lombardo e Uneba.