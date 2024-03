L’evento a Vigevano. Scarpadoro da record. Oltre 2mila iscritti per la corsa più attesa

Sono numeri da record quelli della 17° edizione della Scarpadoro in programma domenica mattina con partenza ed arrivo allo stadio "Merlo" di Vigevano. Sono già oltre 2mila gli atleti che si sono iscritti alla Half Marathon, alle 10,2 chilometri e alla 5 chilometri. Per la prima c’è tempo per iscriversi sino alla mezzanotte di domani sul portale Endu mentre per le altre gare, oltre all’iscrizione online, ci si potrà iscrivere sabato allo stadio dalle 14. Nella mezza maratona il favorito è Andrea Soffientini della Dinano Sport, che torna a Vigevano per bissare il successo del 2015; i suoi contender saranno Loris Mandelli, primo nel 2018 e nel 2022, Azzedine Berrite, Simone Pessina, Lorenzo Barbieri ed il vigevanese Luca Ferro.

In campo femminile in gara la vigevanese d’adozione Karin Angotti, che di vittorie ne ha collezionate tre, nel 2016, 2018 e 2019. Nella 5 chilometri i è iscritta la concorrente più agée, classe 1940, mentre nella 10 chilometri gareggiano due "ragazzi" del 1947. Tante le "storie" della Scapadoro, come quella di Giacomo Maggiore, in gara con il figlio Elia di 8 anni, sulla sedia a rotelle dall’età di un ann e quella di Valerio Zabarella, 62 anni, disabile dall’età di 13 in seguito ad un incidente, che gareggerà su una speciale carrozzella che sarà spinta da 10 altleti di Paderno Dugnano (Milano). Umberto Zanichelli