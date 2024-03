L’evento a giugno. Vecchie glorie sotto la Madonnina per il torneo master

"Age is no limit": il claim del torneo internazionale master di volley e beach volley è proprio questo. Per la prima volta in Italia e a Milano arriva l’evento organizzato dall’associazione Ivva veteran volleyball con il patrocinio del comune lombardo. La data da segnare sul calendario è dall’11 al 15 giugno. Milano torna così a essere un polo d’interesse non solo per il volley ma anche per il beach, dopo la prima tappa del Campionato Italiano che venne ospitata a Piazza Castello nel 2019.

Questa volta le strutture coinvolte saranno il Centro Pavesi, il Lope Centro Sportivo, Polisportiva Lombardia 1 e la Powervolley Academy. Proprio il numero uno del club che milita in Superlega, Lucio Fusaro ha fatto da collante e ha messo in contatto Memo Grosso, rappresentante dell’Italian Volley Master, con l’amministrazione milanese e Martina Riva (assessora allo sport, turismo e politiche giovanili). Fusaro ha detto: "A Milano ci sono i miei amici Old Stars che mi invitano spesso ai loro allenamenti e sono un esempio per tanti nostri giovani. L’Ivva Tour di beach volley è poi un evento che mette in relazione lo sport e la salute. Valori importanti per i giovani e anche per chi non è più giovanissimo come noi". Tra le vecchie glorie in campo Franco Bertoli, ex schiacciatore azzurro, Pierantonio Rimoldi ex giocatore e oggi chirurgo vascolare all’ospedale Niguarda di Milano, individuato come ospedale Olimpico e Giorgio Goldoni tra i più giovani ad esordire in Serie A (a 16 anni con la Panini Modena).

G.L.