Lecco, rinforzi per un altro miracolo: si avvicina il trequartista Cortinovis

Il Lecco deve agire con una certa decisione sul mercato per allestire una squadra competitiva in vista della serie B. Incassato il parere favorevole del Tar e riconquistata, dopo averlo fatto sul campo, la serie cadetta,

in attesa del pronunciamento del Consiglio di Stato il 29 agosto, gli uomini di mercato del club lecchese devono scovare e ingaggiare almeno 56 elementi di categoria per consegnare a Luciano Foschi una squadra in grado di poter lottare per la salvezza. E il concetto lo ha ribadito il patron Paolo Leonardo Di Nunno. "Ora siamo in B e quindi potrà finalmente incominciare la nostra campagna acquisti – ha detto –. Gli obiettivi? Di categoria, un paio di uomini per reparto per allestire, quanto prima, una squadra competitiva".

Ieri c’è stata l’ultima conferma. Il Lecco ha comunicato il prolungamento del contratto fino al 2025 del portiere Riccardo Melgrati, classe 1994 di scuola Inter che l’anno scorso è stato uno dei protagonisti della grande annata del Lecco in C ma che in B ha disputato solo 4 gare con la maglia della Pro Vercelli nel lontano 2015.

Per il resto, oltre alle conferme tra gli altri di capitan Giudici, Battistini e Lepore (tre perni della squadra), il Lecco ha acquisito in prestito il giovane italoalbanese Brayan Boci, esterno sinistro proveniente dalla Primavera del Genoa. Lecchesi vicini anche al trequartista classe 2001 dell’Atalanta Alessandro Cortinovis, reduce da una discreta stagione al Cosenza. Due prospetti interessanti, ma per la B servono giocatori esperti che conoscano bene le difficoltà della categoria cadetta.