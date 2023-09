Lecco brusco risveglio Il Catanzaro più cinico chiude i conti: 4-3

LECCO

Il Catanzaro vince 4-3 e rovina la festa del Lecco, in B dopo 50 anni. Partita rocambolesca quella di ieri all’Euganeo. Al 28’ Iemmello segna ma l’arbitro annulla per un mani dell’attaccante dei calabresi. Sono le prove per il gol dell’1-0 che Iemmello segna al 31’ con un colpo di testa da distanza ravvicinata. La ripresa si apre con il raddoppio del Catanzaro. Vandeputte, solo in area, fredda Malgrati da pochi passi. Il Lecco reagisce e al 19’ accorcia le distanze. Angolo di Lepore e Novakovich anticipa tutti e sigla il gol che riapre la partita. E a 6’ dal termine il Lecco pareggia con Caporale per il 2-2. Quando ormai il pari sembrava cosa fatta, al 41’ Donnarumma sigla il 3-2 per il Catanzaro. E a 2’ dal termine Donnarumma trova anche il 4-2 approfittando di un rinvio sbagliato da Melgrati. Ultima emozione al 92’ con il gol di Eusepi per il definitivo 4-3. Fulvio D’Eri