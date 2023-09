Lavori al Gewiss Stadium di Bergamo: un "gioiello" in arrivo

Un cantiere a cielo aperto dove si lavora alacremente: al Gewiss Stadium si procede senza sosta (come dimostrato dagli aggiornamenti che l’Atalanta pubblica sui “social“) per rendere l’impianto sempre più moderno, con la sensazione che si sia addirittura in anticipo sui tempi previsti.

L’azienda Cava Ghisalba ha già concluso la fase di scavo e trasporto della terra che lascerà posto al parcheggio sotterraneo (per 388 autovetture) sotto la nuova gradinata “Morosini“.

In tutto sono stati portati via 39mila metri cubi di terra con più di 80 viaggi al giorno. Tra ottobre e dicembre si inizierà a vedere la struttura della Curva e già nei primi mesi del 2024 comincerà la costruzione del parcheggio. Già attivo, inoltre, il nuovo tabellone luminoso (14 metri per 5 di altezza) sopra la Pisani, al centro della struttura che sorregge la copertura,

Presto, dunque, il Gewiss Stadium sarà un vero e proprio “gioiello“ che i tifosi bergamaschi potranno godersi in pieno. Dimenticando le lunghe trasferte per partite “casalinghe“ della Dea.