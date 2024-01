L’attesa. Incasso record e “sold out“ con la Juventus

Il conto alla rovescia è cominciato. Prima la trasferta di Firenze, poi il big match di San Siro contro la Juventus. Ecco, proprio per la sfida di vertice in programma domenica 4 febbraio è già pronto l’ennesimo “sold out“. Biglietti volatilizzati in pochissimi giorni, e il derby d’Italia è candidato a inserirsi nella storia della Serie A ancora prima del fischio di inizio. Infatti, potrebbe essere fra le prime tre gare a San Siro con l’incasso più alto di sempre, per quanto riguarda una partita di campionato. Attualmente, in questa speciale classifica, si trova in testa un altro Inter-Juventus dell’ottobre 2019 che incassò ben 6,6 milioni di euro e che rese meno amara per i nerazzurri la vittoria dei bianconeri per 2-1.

Aspettando i dati ufficiali, con la sfida del 4 febbraio ci si potrebbe avvicinare ai 6 milioni di euro, e forse superandoli, si potrebbe salire sul gradino più basso del podio delle partite con i maggiori incassi nella storia di San Siro per quanto riguarda una partita di campionato.

M.T.