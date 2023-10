L’Atalanta riscatterà De Ketelaere a giugno. Per Gasperini può diventare un top player

L’Atalanta ha già deciso di riscattare Charles De Ketelaere dal Milan a fine campionato. Scelta in realtà che era già alla base dell’operazione che ad agosto ha portato il 22enne belga in prestito oneroso annuale a Bergamo, con opzione di riscatto a giugno per la Dea per 23 milioni più altri 4 di bonus futuri. Del resto la società nerazzurra inseguiva il talento classe 2001 addirittura da tre anni e lo aveva trattato con il Bruges sia nel 2020 che nel 2021, deviando poi su profili più esperti come quello del russo Miranchuk e dell’olandese Koopmeiners. Per Gasperini, che sta schierando De Ketelaere titolare da seconda punta, e anche da prima, l’ex rossonero ha tutto per diventare l’erede di Ilicic e per compiere il salto di qualità per diventare un top player internazionale.Fab. Car.