La Pro Sesto di Sesto San Giovanni non si ferma: Parravicini affida al 3-5-2 la sfida con l'Arzignano Valchiampo La Pro Sesto cerca di ripartire dall'ottimo punto strappato in settimana in casa della Pro Vercelli. Al Breda alle 18.30 affronterà l'Arzignano Valchiampo con uno schieramento offensivo e un fantasista per ispirare i due attaccanti.