La Cremonese vede la A. Castagnetti stende il Lecco

di Mariachiara Rossi

Tre punti fondamentali per volare al terzo posto a cinque punti dalla promozione diretta in Serie A: dopo quello che era stato il terribile inizio di campionato con Ballardini in panchina, la Cremonese ringrazia Stroppa e il cambio di rotta intrapreso da quando la società ha deciso di puntare sul tecnico che ha già all’attivo due promozioni. Si ferma invece la serie positiva del Lecco, che pur perdendo di misura (1-0), per colpa di un bolide fatto partire dal limite dell’area di rigore da Castagnetti (nella foto), rimane distante due lunghezze dalla retrocessione diretta.

Un successo costruito con fatica dai padroni di casa che mettono in campo la migliore formazione possibile: Coda-Vazquez in attacco e Zanimacchia-Sernicola sulle fasce. Ma è la personalità dimostrata dal club grigiorosso, a fare la differenza fin dalle prime battute. Prima Vazquez va vicino al vantaggio con un tiro mancino parato da Saracco con qualche difficoltà, poi anche Sernicola sfiora il gol con un rasoterra. Al 20’ la Cremonese sblocca la partita grazie alla specialità della casa del numero 19 Castagnetti. Il gol subito risveglia i lariani che almeno fino a quel punto non erano mai entrati in partita. Da quel momento in poi va in scena un match equilibrato, con occasioni dall’una e dall’altra parte.

All’88’ però un rigore negato al Lecco, evidente errore arbitrale, compromette la gara e fa uscire dal campo la formazione bluceleste con il rammarico di non aver sfruttato tutto il tempo a disposizione approcciandosi male alla partita. Su azione d’angolo, Antov respinge di mano, col braccio largo, nel parapiglia generale. Gli ospiti protestano ma il tocco viene giudicato volontario e il Var non interviene. Al triplice fischio il pubblico di casa può tirare un sospiro di sollievo: oltre ai tre punti, e alla capacità realizzativa migliorata, la crescita è testimoniata dalla prestazione del reparto arretrato che mette a referto il terzo clean sheet consecutivo.