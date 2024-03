La corsa salvezza. Impresa della FeralpiSalò a Modena. La Mantia firma il successo nel finale

MODENA

Un rigore trasformato da La Mantia in pieno recupero consente alla Feralpi di superare 3-2 il Modena. Al 6’ Abiuso trafigge Pizzignacco. Al 34’ Di Molfetta pareggia. A questo punto diventa protagonista il Var, che prima fa in modo che venga annullato un rigore assegnato inizialmente dall’arbitro agli emiliani e poi, nel recupero, punisce un tocco di mano di Ponsi con il primo tiro dagli undici metri della giornata. Sul dischetto si porta Butic che manda la Feralpi al riposo in vantaggio. Il Modena pareggia nella ripresa ancora su rigore, al 22’, con Palumbo. Al 43’ arriva così il terzo rigore del match, con un contrasto tra Zennaro ed Oukhadda che viene punito dal direttore di gara con il tiro dagli undici metri che La Mantia trasforma. Luca Marinoni