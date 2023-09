ITF Santa Margherita di Pula: Federico Arnaboldi in campo, Rottoli fuori - TENNIS

Federico Arnaboldi ancora in corsa nell’ITF maschile di Santa Margherita di Pula (25 mila euro, terra battuta). Il brianzolo si è qualificato per il secondo turno battendo il siciliano Giorgio Tabacco per 63, 63 e oggi torna in campo per affrontare Fabrizio Andaloro. Niente da fare invece per Lorenzo Rottoli. Il comasco è infatti stato eliminato a sorpresa da Niccolò Catini per 76, 64. Silvio De Sanctis