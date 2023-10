In Serie A2. Dopo il brutto ko a Cremona, coach Pansa castiga Vigevano: ieri allenamento alle 8.30

"Abbiamo giocato in modo imbarazzante". Non usa scorciatoie coach Lorenzo Pansa per fotografare la sconfitta della sua Elachem Vigevano nel posticipo di lunedì sera sul campo della Ferraroni Cremona, gara chiusa già al 10’ con un tremendo 32-10 di parziale. Proprio per le molte cose che non hanno funzionato il coach ha annullato il giorno di riposo previsto per ieri e fissato l’allenamento per le 8.30. "Abbiamo analizzato tutto quello che non ha funzionato – spiega – il fatto che in attacco non eseguiamo e che in difesa abbiamo subìto canestri inaccettabili per l’assoluta assenza di responsabilità individuale. E siccome non esistono problemi tattici o di relazione tutto questo non è ammissibile: d’ora in avanti chi non difende si accomoda in panchina".

In più Vigevano ha perso dopo 17’ in campo il nuovo acquisto Alessandro Amici, che ha colpito volontariamente Lester Medford, americano di Cremona, che ha reagito. Risultato: entrambi in doccia e una giornata di squalifica, che con tutta probabilità Vigevano pagherà per avere l’ala pesarese domenica a Torino. Per altro il portafoglio lo dovrà aprire comunque perché il giudice sportivo ha inflitto anche una sanzione di 750 euro per il comportamento dei tifosi "atto a disturbare il regolare svolgimento della gara". Umberto Zanichelli