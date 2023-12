IN SCADENZA. Kjaer e Giroud incerti sul futuro

Se per Mattia Caldara e Antonio Mirante, in scadenza il 30 giugno, il rinnovo non è previsto, per Jovic (in prestito secco dalla Fiorentina) il discorso è diverso: tanto dipenderà da come chiuderà la stagione. Anche Kjaer potrebbe decidere di salutare. Si dovrà attendere la primavera, infine, per capire il futuro di Giroud: il francese vuole valutare la sua condizione e capire se il Milan nel 2024-25 farà le Coppe. Al momento il club non ha fatto una proposta alla punta che piace tanto alla MLS.I.C.