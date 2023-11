In casa del Lecco. Tegola per Bonazzoli, si ferma Melgrati

A Lecco non si è ancora spenta l’eco per l’impresa contro il Parma ma c’è apprensione per le condizioni fisiche di Riccardo Melgrati. Entusiasmo alle stelle nel club della città manzoniana dopo il meritato successo per 3-2 maturato domenica scorsa contro la capolista Parma, al termine di una partita che ha letteralmente infiammato il calorosissimo pubblico del Rigamonti-Ceppi.

La pausa per le nazionali farà bene agli uomini di Bonazzoli e Malgrati che, dopo il tour de force con 6 partite giocate in una ventina di giorni, avevano bisogno di tirare un po’ il fiato, come si dice in gergo, benché a livello di tenuta fisica siano sembrati in gran spolvero, grazie anche all’ottimo lavoro del preparatore Diego Scirea, subentrato in corsa a fine ottobre.

L’unica nota stonata in casa lecchese è quella relativa al portiere Riccardo Melgrati che, nel finale del match col Parma, ha accusato un dolore muscolare. Oggi, alla ripresa degli allenamenti, Melgrati, già fuori a ottobre per qualche partita a causa di un problema al retto femorale, si sottoporrà agli accertamenti del caso e solo dopo ne sapremo di più sui tempi di recupero.

Riprenderà invece ad allenarsi capitan Luca Giudici, out per uno stiramento, che potrebbe tornare a disposizione alla ripresa, per il match in casa della Cremonese di sabato 25 novembre.

