IMPEGNO NEL SOCIale. Presidente onorario di Piramis Onlus

Grazie al suo impegno per la promozione dello sport ha ricevuto, nel 2019, il Collare d’Oro al Merito Sportivo del Coni. Dal 2020 è presidente onorario di Piramis onlus, che aiuta le persone in difficoltà. È nel consiglio nazionale del Cip (Comitato Italiano Paralimpico) e ha fondato Real Eyes Sport A.S.D., associazione che ha lo scopo di avvicinare i bimbi non vedenti alla pratica sportiva. Ha raccontato le proprie difficoltà e la sua storia prima nel libro, "Il vento contro" e poi in "Insegna al cuore a vedere" (con Salvatore Vitellino). G.L.