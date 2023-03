Iliass Aouani sigla il nuovo record italiano della maratona: 2h07’16”

Illiass Aouani

Milano, 19 marzo 2023 – Correndo in 2h07’16”, Iliass Aouani è il nuovo primatista italiano di maratona. Sulle strade di Barcellona, questa mattina il 27enne milanese di origine marocchina ha migliorato di tre secondi il precedente limite che dal 23 febbraio del 2020 apparteneva ad Eyob Faniel.

Aouani, portacolori delle Fiamme Azzurre, oggi ha partecipato alla sua terza gara sui 42 chilometri e 195 metri. Lo ha fatto correndo i primi trenta chilometri sul ritmo di tre minuti al chilometro. Nato a Fquih Ben Salah, in Marocco, e poi trasferitosi con la famiglia in Italia, si è affacciato alla maratona solo lo scorso anno, dopo una prima parte di carriera dedicata al mezzofondo. Ha esordito con l’Atletica Riccardi di Milano mentre oggi è allenato da Massimo Magnani. Nella gara odierna, oltre a siglare il nuovo record italiano, ha ottenuto il tempo limite sia per partecipare ai Campionati mondiali del prossimo agosto a Budapest (2 ore 09'40) sia per qualificarci alle Olimpiadi di Parigi 2024 (2h08'00).

Sul traguardo di Barcellona, l’azzurro è giunto nono, terzo degli europei. Vittoria per il keniano Marius Kimutai in 2 ore 05'06 davanti al marocchino Othmane El Goumri (2h05'12) e al turco Kaan Kigen Ozbilen (2h05'37)