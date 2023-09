IL PROGETTO. Quando l’abbracciodiventa inclusivo

Il nome dell’evento WEmbrace, nasce dall’unione delle parole inglesi We e Embrace, che tradotte in italiano significano “Noi Abbracciamo“. Un’azione che può essere compiuta con entusiasmo insieme a un’altra persona, ma che è anche da rivolgere a sé stessi. Non a caso, abbracciare i propri limiti è il primo passo per diventare i primi sostenitori del proprio amore individuale. Ecco così che lo sport, con i suoi valori e la sua funzione sociale, diventa il miglior compagno in questo percorso di accettazione di sé e di chi ci circonda.