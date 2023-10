Il palmares. A soli 16 anni la prima medaglia

La carriera di Arianna Fontana, nata a Polaggia di Berbenno (Sondrio) il 14 aprile 1990 (Ariete), è piena di successi.

Alle Olimpiadi di Torino 2006, a soli 16 anni, vince il bronzo in staffetta. Arianna conquista il bronzo nei 500 a Vancouver nel 2010, l’argento nei 500 a Sochi nel 2014 dove è bronzo nei 1500 e in staffetta. A Pyengchang nel 2018 vince l’oro nei 500, l’argento in staffetta e il bronzo sui 1000 mentre a Pechino nel 2022 si prende l’oro nei 500 e l’argento nei 1500 e nella staffetta mista.

F.D.