"Il Mercato di Gennaio del Diavolo: Alla Ricerca di un Attaccante del Futuro"

Il mercato di gennaio sarà quanto mai prezioso per il Diavolo: la priorità è trovare un attaccante che non sia solamente un vice-Giroud ma che possa diventare il numero 9 del futuro. David del Lille è il nome più caldo: i francesi lo considerano incedibile a gennaio ma non per la prossima estate, visto che il canadese ha un contratto in scadenza a giugno 2025 che difficilmente verrà rinnovato. Dai 60 milioni richiesti qualche mese fa, dunque, si potrebbe scendere a circa 40, una cifra abbordabile da RedBird. Piace anche l’attaccante dello Stoccarda Guirassy: sotto contratto fino a giugno 2026, ha, però, nel suo contratto una clausola di rescissione per liberarsi a 16 milioni di euro. Una clausola intorno ai 12 milioni è presente anche nel contratto di Ouédraogo, centrocampista 2006 dello Schalke04: Bayern Monaco e Lipsia sono sulle sue tracce ma Furlani spera di anticipare tutti sul tempo. Sotto controllo anche il classe 2000 Adams del Montpellier. I.C.