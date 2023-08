Il Mantova non vuole più far soffrire i tifosi L’attacco è di lusso

Una grande curiosità sta accompagnando un Mantova tutto nuovo all’inizio del campionato di Serie C. L’appuntamento è fissato per la sera di lunedì 4 settembre, quando al “Martelli“ arriverà il quotato Padova. Sabato 26 a Colorno la squadra di Possanzini ha sostenuto una sorta di prova generale con la Vis Pesaro. L’allenamento congiunto ha evidenziato gli elementi salienti che caratterizzano il Mantova ad una settimana dalla partenza. Lo stesso tecnico biancorosso, pur sottolineando la necessità di rimanere concentrati e di giocare dall’inizio alla fine della partita con la massima attenzione, si è detto soddisfatto di quanto fatto vedere dai suoi calciatori, invitandoli, nello stesso tempo, a continuare a lavorare per migliorare quello che ancora non funziona a dovere. Le amichevoli precampionato, in effetti, hanno fatto vedere un Mantova che dispone di qualità importanti in avanti, dove elementi come Monachello e Galuppini, ma anche Giacomelli (attaccantetrequartista del ’90 svincolato dal Vicenza, ultima “perla“ in ordine di tempo del mercato biancorosso), hanno le doti per fare la differenza. D’altra parte, però, i virgiliani devono ancora crescere sullo spirito da mantenere durante tutta la gara. Mister Possanzini vuole grinta e concentrazione, le basi sulle quali consolidare la difesa e preparare il cammino ricco di soddisfazioni nel quale stanno dimostrando di credere i tifosi che hanno già sottoscritto numerosi abbonamenti. Luca Marinoni