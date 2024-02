Il livignasco in austria. Talacci è nono in Coppa Europa

Prestazioni simili per i due lombardi impegnati nei giganti maschili di Coppa Europa a Pass Thurns, in Austria. Il livignasco Simon Talacci ha colto un nono e un undicesimo posto nelle gare vinte rispettivamente dall’austriaco Noel Zwischenbrugger e dal norvegese Jesper Wahlqvist, piazzamenti che gli permettono di rimanere in lizza per il podio finale della specialità (attualmente è terzo) che vale il posto fisso nella prossima edizione della Coppa del mondo, ma soprattutto gli sono valsi la convocazione per gli appuntamenti fra le porte larghe valevoli proprio per la sfera di cristallo che si terranno ad Aspen, in Colorado, venerdì 1 e sabato 2 marzo. Prestazioni costanti anche per Giovanni Franzoni: il bresciano è finito in entrambe le occasioni al dodicesimo posto ed ora è settimo con 313 punti nella classifica generale.

Silvio De Sanctis