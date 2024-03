Il Calvisano non resiste ai colpi di Parabiago e scivola al sesto posto

La quinta giornata di ritorno della Serie A ha respinto il tentativo di avvicinamento del Calvisano alle prime del girone 1. In effetti i gialloneri hanno resistito solo un tempo all’ambizioso Parabiago e sono scivolati al sesto posto, superati dal Tkgroup Torino. Mentre in vetta il Cus Torino sta prendendo il largo, alle sue spalle Biella, i milanesi di Porrino e il Rugby Milano si contendono gli altri due gradini del podio. Un obiettivo ormai proibitivo per la formazione del duo Del Maso-Zappalorto, che nel prossimo turno, il 17 marzo, si giocherà una grossa fetta della quinta piazza proprio in casa dei piemontesi del Tkgroup. L.M.