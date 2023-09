I virgiliani di Mantova vogliono debuttare al meglio: Padova in arrivo

Il Mantova inizierà questa sera (alle 20.45) ospitando il Padova, una delle pretendenti più accreditate alla promozione. Una gara particolare per i virgiliani, riammessi in Serie C dopo la retrocessione patita al termine di quei play out che si sono resi necessari dopo la sconfitta patita con i biancoscudati. Da allora sono cambiate molte cose e la società guidata dal presidente Piccoli ha inaugurato un nuovo ciclo che ha suscitato grande entusiasmo (gli abbonamenti hanno già superato quota 3.500). C’è grande voglia di fare e il nuovo tecnico Possanzini, che deve rinunciare agli squalificati Burrai e Celesia e all’infortunato Fedel, ha le idee chiare: "Il Padova è più forte, ma noi dobbiamo dare tutto per provare a vincere". L.M.