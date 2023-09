Girone B. Paloschi esordio con gol a Desenzano del Garda: 1-1

DESENZANO DEL GARDA

Esordio con gol nel Desenzano per Alberto Paloschi, anche se la rete firmata dall’ex milanista non basta per tornare alla vittoria alla squadra di Tacchinardi, fermata sull’1-1 da un Club Milano attento e determinato. In effetti è proprio la matricola biancorossa a sbloccare il risultato all’11’ del primo tempo con Scaglione che costringe gli ospiti all’inseguimento. Il vantaggio carica i padroni di casa, mentre la formazione lacustre è decisa a ribaltare la situazione. L’incontro si fa ricco di capovolgimenti di fronte, ma il punteggio non muta sino all’intervallo. Nel 2° tempo il Desenzano preme alla ricerca del pari fortemente voluto e al 24’ Paloschi firma la sua prima rete in serie D. L.M.