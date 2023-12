Galan: "Tifo Milan grazie ad Ancelotti"

Ale Galan e Juan Lebron, idoli dell’Allianz Cloud e campioni in carica a Milano, avanzano nel tabellone assieme agli altri big del Milano Premier Padel. Galan ha parlato anche della sua grande passione, il calcio - è tifoso del Real Madrid - confessando che, oltre Lebron, guarda a un altro fuoriclasse come compagno: "Se dovessi scegliere un calciatore con cui dividere il campo da padel, sarebbe Bellingham. Per chi tifo in Italia? Il Milan, perché è stato allenato da ’Carletto’ Ancelotti".