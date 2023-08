Fracchiolla è tornato Il Lecco punta Ferrante

LECCO

di Fulvio D’Eri

Il Lecco pensa ad Alexis Ferrante per rinforzare l’attacco ora che è tornato Domenico Fracchiolla nel ruolo di direttore sportivo. Riammessa in Serie B dopo la sentenza del Tar del Lazio, in attesa di quella definitiva del Consiglio di Stato in programma il 29 agosto, la formazione lecchese si è gettata a capofitto sul mercato per puntellare una squadra che dovrà lottare con il coltello tra i denti per conquistare la salvezza nel campionato cadetto.

A proposito di Tar del Lazio, ieri sono state rese note le motivazioni della sentenza che ha riportato il Lecco in B. Il tribunale amministrativo regionale ha deciso che (per scagionare il Lecco dal fatto di aver consegnato una documentazione incompleta alla data del 20 giugno 2023, ndr) "è sufficiente considerare il fatto, sostanzialmente incontestato, che gli adempimenti necessari sono stati posti in essere dal Lecco nel breve lasso temporale intercorrente tra il 18 e il 23 giugno 2023". In pratica il Lecco non avrebbe potuto adempiere agli obblighi previsti né il 15 né il 20 giugno, con la finale dei playoff fissata il 18 non per colpa del Lecco e quindi 10 giorni dopo quella prevista dalle norme Figc.

Ma ritorniamo al mercato. Nel ruolo di prima punta il Lecco ha il solo Umberto Eusepi che, terminata la squalifica per doping, è tornato a disposizione di Foschi. Gli uomini di mercato lecchesi stanno pensando di ingaggiare anche la punta centrale italo argentina, nata a Buenos Aires, Alexis Ferrante, di proprietà della Ternana ma l’anno scorso a Cesena. La trattativa appare ben avviata, anche perché Ferrante non fa parte dei piani del club umbro, ma non siamo ancora ai dettagli e a questi penserà il barese Domenico Fracchiolla, da ieri nuovo ds del Lecco. Per lui un ritorno dopo due anni ed è apprezzatissimo avendo ai tempi di fatto costruito l’ossatura della squadra che ha centrato la promozione in B.

Il Lecco è ormai ad un passo dall’annunciare l’ingaggio del trequartista di proprietà dell’Atalanta Alessandro Cortinovis.