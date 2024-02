Finals coppa italia. Che beffa per il Quanta: all’ultimo atto Asiago stende i rossoblù e si prende il trofeo

Le Finals di Supercoppa di novembre avevano visto il dominio totale del Milano Quanta. Tutt’altro nelle Finals di Coppa Italia. Il club milanese torna dal weekend di Padova senza titoli e con l’amaro in bocca causato da una doppia sconfitta in finale. In campo maschile il Quanta ha capitolato 4-3 all’ultimo atto delle Finals Six contro Asiago. Gara decisiva raggiunta con un percorso netto di tre vittorie tra gironi (superate Trieste 6-1 e Verona 5-1) e semifinale (Legnaro travolta 4-0), ma alla fine si è dovuta arrendere, per la seconda volta di fila dopo il ko di settimana scorsa in campionato, alla maggiore precisione dei Vipers. I veneti, dopo aver perso a sorpresa il primo match con Cittadella, hanno chiuso il loro girone al primo posto battendo Legnaro e in semifinale hanno dominato Verona. Lo scontro per il titolo tra le attuali due regine dell’hockey inline ancora una volta non ha tradito le attese. Asiago è andata in vantaggio dopo cinque minuti grazie a Dal Sasso, ma i rossoblù hanno subito pareggiato con Erman.

A cavallo tra primo e secondo tempo i Vipers sul 4-1 con un altro gol di Dal Sasso (di nuovo Mvp come nell’ultima sfida di Serie A) e con la doppietta di Rossetto. Nel finale gli uomini di coach Tessari hanno tentato la rimonta, ma le reti di Banchero e Bernad hanno reso meno ampio il punteggio finale. Milano ora deve cambiare passo per i playoff Scudetto. Nel prossimo weekend parte il girone di ritorno del Master Round di Serie A che vede i Vipers in vantaggio di due punti sul Quanta. Tornando alla Coppa Italia, nulla da fare per Milano nemmeno in campo femminile: le ragazze, dopo aver lottato strenuamente contro il più quotato Civitavecchia, hanno ceduto di misura per 2-1 subendo il gol decisivo al secondo tempo supplementare.

Alessandro Stella