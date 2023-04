Da Azzano allo Standard Liegi, l’emigrante del calcio Filippo Melegoni in gol al 91’

Bergamo, 26 aprile 2023 – Emigrante in Belgio, come decine di migliaia di altri italiani lo scorso secolo. Senza valigia di cartone, ma con una valigia ancora piena di sogni calcistici da realizzare nonostante la sfortuna di un grave infortunio al ginocchio a frenargli la carriera. Domenica Filippo Melegoni, 24enne centrocampista talentuoso da Azzano San Paolo, alle porte di Bergamo, ha realizzato la sua prima rete con la maglia dello Standard Liegi, uno dei principali club del campionato belga.

Rete purtroppo inutile, la rete del 2-3 al 91’, nella sconfitta contro l’Oud-Heverlee Leuven, ma una grande soddisfazione per questo giocatore di talento, classe ‘99, che ha scelto di espatriare per continuare a rincorrere un’occasione importante. Storia da raccontare quella del bergamasco Melegoni, prodotto del settore giovanile della sua Atalanta, uno dei gioielli nella generazione di fenomeni con l’interista Bastoni, con lo svedese Kulusevski oggi al Tottenham, con i vari Carnesecchi, Cambiaghi, Colpani e Zortea oggi tutti protagonisti in serie A.

Gasperini, nella sua prima stagione sulla panchina atalantina, lo aveva subito notato anche se aveva solo 17 anni, non esitando a lanciarlo in serie A, da minorenne, con una maglia da titolare contro la Sampdoria nel gennaio 2017. Sembrava il prologo di una carriera stellare per il ragazzo di Azzano, titolare nelle varie nazionali giovanili, nel mirino della Juventus e dell’Inter. Poi il prestito in B al Pescara e un gravissimo infortunio al ginocchio a frenarlo, togliendogli un anno di carriera, con un rientro difficile.

Nel 2020 il prestito al Genoa, ventunenne, con poca esperienza: con il Grifone il giovane Melegoni colleziona 44 presenze, una rete in Coppa Italia contro la Juventus e una in campionato contro la Lazio, ma senza poter evitare la retrocessione in B con i rossoblu. In estate il prestito allo Standard Liegi, per un’esperienza all’estero. Domenica la prima rete nella Pro League belga, dove ha inanellato 21 presenze, trovando continuità di rendimento. Ora Melegoni attende una nuova chiamata dal calcio italiano, magari dal Genoa che potrebbe tornare in serie A. E chissà che anche il treno della nazionale maggiore, dopo aver vestito quella della under 21, possa ancora fermarsi alla sua stazione.