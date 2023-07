Feralpisalò. L’inizio in salita non spaventa Mercato: si guarda in casa Juve u23

Mentre la squadra continua la preparazione agli ordini di mister Vecchi (nella foto) nel ritiro di Condino, la FeralpiSalò affianca alla ricerca di esperienza da inserire nel gruppo per farsi valere all’esordio in serie B l’emozione regalata dai calendari che per la prima volta hanno inserito il nome della matricola gardesana accanto alle grandi squadre del torneo cadetto. Sul fronte del mercato, dopo l’arrivo di Ceppitelli e in attesa dell’ufficializzazione del ritorno di Bergonzi, serve altra esperienza (a centrocampo e in attacco): i nomi più ricorrenti sono La Mantia a Pinato, ma il ds Ferretti è attento pure ai giovani e guarda con attenzione al serbatoio della Juventus Next Gen: fra i profili interessanti Sekulov (2002, centrocampista) e Compagnon (20021, esterno).

La compilazione dei calendari ha riservato sensazioni particolari alla FeralpiSalò, che esordirà tra i cadetti sul campo del Parma: "Vedere il logo della nostra società nel tabellone della serie B mi ha fatto emozionare – ha confidato il presidente Pasini – Nelle prime quattro giornate abbiamo tre trasferte, senza dubbio una partenza in salita per noi". Una ragione in più per il ds Ferretti per completare rapidamente la fisionomia di una squadra che vuole farsi valere da subito al gran ballo della B.

Luca Marinoni