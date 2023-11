Eurolega. L’Olimpia riparte da Lo e Tonut. Giovedì al Forum arriva il Valencia

Ritrovare confidenza con la vittoria era l’obiettivo del weekend perchè dopo 4 sconfitte consecutive anche semplicemente non tornare in spogliatoio a testa bassa era diventata una sensazione importante da tornare a provare. L’Olimpia ha vinto bene a Brindisi: "Sono comunque contento perché non era facile togliersi di dosso quella tensione che ci attanagliava all’inizio" dice coach Messina. L’allenatore ha constatato anche i progressi in regia di Lo, al momento a tutti gli effetti titolare visto che la scelte su Pangos paiono ormai chiare: "Nel secondo tempo si è sbloccato, è stato in controllo e dato un’idea di quello che può essere. Anche Tonut ha giocato un’altra partita di alto livello dopo quella di giovedì". In questo senso negli ultimi giorni è stato offerto ai biancorossi l’argentino Luca Vildoza: l’identikit potrebbe anche essere quello giusto, ma il fatto che sia in uscita dal Panathinaikos lo rende non schierabile in Eurolega fino a inizio gennaio quando, però, potrebbe essere troppo tardi. Intanto giovedì al Forum arriva Valencia con l’ex Brandon Davies.

Sandro Pugliese