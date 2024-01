Dopo la finale in Coppa Italia. Monza non può fermarsi. Ora testa al Galatasaray

di Andrea Gussoni

Medaglia d’argento, applausi e una bella iniezione di fiducia per l’ultima parte della stagione: questo il bottino con cui è ritornata a casa la Mint Vero Volley Monza dalla Final Four di Coppa Italia di Casalecchio di Reno (Bologna). I brianzoli hanno battuto i campioni d’Italia dell’Itas Trentino e hanno fatto sudare per almeno due set la Sir Susa Vim Perugia.

Il bilancio della trasferta emiliana è quindi più che positivo, come sottolineato anche da coach Massimo Eccheli. "È stato un weekend molto intenso, un’esperienza bellissima. In finale ci è mancata un po’ di energia. Perugia è una squadra molto forte e attrezzata. Siamo stati molto bravi a non darci mai per vinti. Ci è mancato poco ad arrivare al tie-break, speriamo che questa finale ci possa portare consapevolezza delle nostre possibilità per questo finale di stagione".

Gli ha fatto eco Gianluca Galassi, in doppia cifra con 12 punti: "È normale che ci sia del rammarico, ma dobbiamo essere soddisfatti di ciò che siamo riusciti a fare in questi due giorni perché non era per nulla scontato. Per noi è un punto di partenza per capire quanto possiamo essere forti, dobbiamo essere orgogliosi anche di come abbiamo approcciato la partita oggi. Ora arriva il finale di stagione, la Challenge Cup ed i play off per i quali dobbiamo farci trovare pronti".

Proprio dalla Challenge Cup si ripartirà già domani sera, giorno in cui è in programma la semifinale d’andata della terza competizione europea. All’Opiquad Arena arriveranno i turchi del Galatasaray e l’infortunato Ran Takahashi dovrà stare ancora a guardare, come nel weekend.