Domani la premiazione dei migliori talenti universitari di Milano

Domani a Milano nella prestigiosa cornice di Palazzo Castiglioni premiazione dei migliori talenti universitari. Come da tradizione uno degli eventi più attesi dell’anno è “Il Volo dei Talenti”: l’evento, che da anni celebra e premia l’impegno e il talento sportivo dei ragazzi universitari, sarà l’occasione per rivivere i successi ottenuti durante l’ultima edizione dei Campionati Nazionali Universitari e per riconoscere le vittorie e la costanza delle sezioni federali del CUS Milano. La serata culminerà nella proclamazione dell’atleta e dell’allenatore dell’anno del Centro Universitario Sportivo milanese.