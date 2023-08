Coppa Italia. Basta polemiche FeralpiSalò parla il campo

di Luca Marinoni

SALÒ (Brescia)

Lo stadio Garilli di Piacenza alle 20 ospiterà il primo atto ufficiale della nuova stagione per la FeralpiSalò, che affronterà il Vicenza in una gara a eliminazione diretta valida per il turno preliminare di Coppa Italia. Un inizio di stagione indimenticabile per la società gardesana all’esordio assoluto in Serie B e che si è fatto subito molto caldo, preceduto dalle polemiche sollevate dai biancorossi, che hanno visto il sodalizio verdeblù respingere la richiesta di rinvio del match avanzata a causa di un problema gastrointestinale che nei giorni scorsi ha coinvolto circa dieci giocatori veneti. Un virus che ha reso difficile il lavoro di mister Diana, ex di turno (insieme al suo vice Baresi), che solo nel momento di scendere in campo potrà sapere con precisione quali calciatori potrà schierare (ieri i giocatori guariti dal virus hanno sostenuto un allenamento differenziato).

La domanda di rinviare la gara avanzata dai biancorossi non è stata accolta dalla FeralpiSalò a causa di problemi logistico-organizzativi che già vedono il sodalizio del presidente Pasini impegnato a preparare un’adeguata sistemazione al Garilli, che per quest’anno sarà la “casa” della formazione di mister Vecchi. A livello fisico, comunque, anche il tecnico gardesano, che già deve rinunciare a Voltan che si è infortunato a inizio ritiro e starà fermo per diversi mesi, è costretto a fare i conti con più di un acciacco, visto che Da Cruz e Zennaro sono alle prese con una distorsione, mentre Balestrero, Butic e Pilati, oltre al giovane Giorgi, sono frenati da problemi muscolari.

Al di là degli screzi della vigilia, la FeralpiSalò, che proseguirà sulla strada dell’ormai collaudato 4-3-3, è decisa a inaugurare questa storica stagione da matricola del campionato cadetto con il piede giusto, anche perché un successo con il Vicenza, una delle contendenti più attese della Serie C, proietterebbe capitan Carraro e compagni alla sfida del 14 agosto, valida per il primo turno della competizione tricolore, in casa del Torino, una rivale che già i gardesani hanno affrontato in questo precampionato nell’amichevole di Pinzolo persa 2-0 (con un gol subìto nel finale dei due tempi).

Sul fronte del mercato, infine, l’obiettivo è quello di inserire un’altra pedina nel reparto avanzato. Questo è il programma della società, ma bisogna sempre fare i conti con l’aspetto economico e, in questo senso, dopo avere rinunciato a un giocatore di valore come Gliozzi del Pisa e avere abbandonato la pista che conduce a Merkaj dell’Entella, l’interesse dei gardesani è rivolto verso il trentunenne Pettinari della Ternana.

FERALPISALÒ (4-3-3): Pizzignacco (Minelli); Bergonzi, Ceppitelli, Bacchetti (Di Gennaro), Martella (Tonetto); Hegheligiu, Carraro, Di Molfetta; Sau, Guerra, Felici. All: Vecchi.