Coppa del Mondo Under 20. Doppio podio in Francia per il bresciano De Cristofaro

Coppa del Mondo Under 20 proficua per Mattia De Cristofaro. Il fiorettista lombardo tesserato per la Schermabrescia è salito sul podio per due giorni di fila nella tappa del circuito juniores disputata in Francia, a Aix-En-Provence, centrando un terzo posto individuale e un secondo a squadre. Il terzo posto rappresenta il primo podio individuale in CdM Under 20 per il giovane bresciano.

L’argento è arrivato nella prova a squadre insieme ai connazionali Federico Greganti, Gregorio Isolani e Matteo Iacomoni.