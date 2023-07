Coppa del Mondo. Farfalle, Sofia e le altre Tre giorni per incantare

di Giuliana Lorenzo

Le Farfalle volano su Milano. Inizia oggi nel capoluogo lombardo la tre giorni dedicata alla ritmica con l’ultimo atto della World Cup 2023. Una prima volta per la città lombarda che ospiterà le gare al Mediolanum Forum. In pedana la squadra azzurra, bronzo a Tokyo 2020, e le individualiste. In tutto sono previste 41 nazioni da tutti e 5 i continenti per un totale di 150 ginnaste.

Si chiude così in Italia la stagione della Coppa del Mondo dopo gli appuntamenti di Atene (Grecia), Sofia (Bulgaria), Tashkent (Uzbekistan) e Baku (Azerbaigian). Un ulteriore test in vista del Mondiale di Valencia (23-27 agosto) qualificante per i Giochi Olimpici di Parigi 2024. La città non è stata scelta a caso visto che è "la più ginnica d’Italia, con più società affiliate e tesserati Fgi, e in un impianto, il Mediolanum Forum, abituato ai grandi eventi, sportivi e non solo. - ha spiegato in questi giorni il presidente della Federazione Ginnastica d’Italia Gherardo Tecchi -. Dopo tante indimenticabili edizioni a Pesaro, la tappa italiana della World Cup dei piccoli attrezzi, ormai stabilmente eletta a finale dell’intero circuito, aveva bisogno di un palcoscenico più ampio, di una cornice di livello internazionale, capace di rispondere a una richiesta costantemente crescente sia in termini ricettivi per le tantissime Federazioni straniere ospitate, sia di posti in tribuna per un pubblico che continua, anno dopo anno, ad aumentare".

Oltre che per le Farfalle di Emanuela Maccarani (non più dt per la vicenda giudiziaria di presunti abusi) c’è attesa per la gara individuale. La stella è la ginnasta di Chiaravalle Sofia Raffaeli, la formica atomica, Campionessa del Mondo in carica che, a Milano, si giocherà con la bulgara Stiliana Nikolova il titolo del circuito di Coppa del Mondo. In gara anche l’altra italiana Milena Baldassarri e la milanese Viola Sella terza nell’ultima edizione dei Campionati assoluti di Folgaria. In un Forum che si preannuncia sold out, sono presenti tutte le atlete di riferimento della ritmica. In gara il pubblico vedrà la bulgara Boryana Kaleyn, la tedesca Darja Varfolomeev, le israeliane Daria Atamanov e Adi Asya Katz, l’ucraina Viktoriia Onopriienko. Nella competizione a squadre, con la partecipazione di 16 team, oltre le azzurre ci sono pure, tra le più accreditate, Bulgaria, Cina, Giappone, Israele, Ucraina, Giappone.

Le Farfalle sono chiamate così a incantare, come solo loro sanno fare, ma anche e soprattutto a divertirsi. L’accademia di Desio è stata commissariata e il clima, sempre per la vicenda extra sportiva in atto, non è stato dei più sereni. Ci sono stati pure diversi infortuni in questi mesi, ultimo quello di Martina Centofanti, che hanno destabilizzato e non poco il gruppo. Non a caso le azzurre hanno portato a casa nell’all around un quinto posto agli Europei di Baku, in Azerbaijan, e solo la settimana scorsa, in Romania, nella Challenge Cup, hanno vinto per la prima volta quest’anno, l’oro nel concorso generale, l’unico inserito nel programma dei Giochi Olimpici. A settembre 2022, ai Mondiali in Bulgaria, sono arrivate quarte dovendo rimandare la qualifica per Parigi. L’evento di Milano deve dare ulteriori certezze alla squadra eccellenza dello sport azzurro.