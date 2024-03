Conto alla rovescia. Valmalenco pronta. Sotto i riflettori per tre grandi eventi internazionali

La Valmalenco si appresta a diventare il centro del mondo del freeski nelle prossime settimane ospitando ben tre eventi di livello internazionale. In Regione Lombardia a Milano, è stata presentata la tappa di Coppa del mondo di Dual Moguls, che chiuderà una lunga stagione di competizioni domani alla presenza di due grandi campioni della specialità come il canadese Mikael Kingsbury e l’australiana Jakara Anthony, pronti a regalare spettacolo sull’impegnativo tracciato valtellinese.

Dopo qualche giorno arriveranno invece gli specialisti del circuito di Coppa Europa, impegnati giovedì 21 e venerdì 22 marzo in due gare di aerials, i cosiddetti salti, mentre il finale è riservato ai Mondiali juniores delle specialità Moguls, Dual Moguls, Aerials, Dual Moguls Team e Aerials Team, programmati fra il 3 e il 6 aprile. È l’undicesima volta che la massima rassegna iridata viene assegnata alla Valmalenco, diventata punto di riferimento della disciplina, come afferma il presidente del Comitato organizzatore Franco Vismara, : "La Federazione internazionale ha riconosciuto il nostro impegno assegnandoci anche un camp per giovani talenti che radunerà nelle prossime settimane sulle nostre nevi settanta giovanissimi".

Silvio De Sanctis