Chiriches ci crede: "Serve solo un po’ di fortuna"

A tre giornate dalla fine del campionato il destino della Cremonese, dopo un barlume di speranza nata nelle ultime giornate, sembra essere scritto e porta direttamente verso la zona della retrocessione. La sconfitta rimediata nel secondo tempo a Torino contro la Juventus per 2-0 è stata una doccia amara, che per quanto meno inaspettata rispetto ad altri match, ha risvegliato il gruppo grigiorosso dal sogno che stavano vivendo.

Un primo tempo accorto e difensivamente giocato alla perfezione, con un Chiriches in versione saracinesca umana, ha lasciato spazio al coraggio della ripresa, in cui i rischi assunti da mister Ballardini schierando una formazione più offensiva sono stati inevitabilmente pagati, subendo la qualità della squadra bianconera che fino al 50’ era stata davvero pericolosa in sole due occasioni con Milik, una sul finire del primo tempo su palla scodellata da Paredes e l’altra sul tiro da fuori di Rabiot che il polacco non era riuscito ad agganciare.

Una sconfitta che per forza di cose deve essere subito archiviata, proprio come ha fatto il tecnico nel commento post partita: "Credo che noi abbiamo un impegno importantissimo sabato contro il Bologna, non vedo oltre a quello".

La delusione è stata immediatamente convertita in nuovi stimoli anche dai giocatori: "Abbiamo bisogno di un po’ di fortuna, di vincere le prossime partite e speriamo di riuscire in questa impresa", ha dichiarato Vlad Chiriches, il migliore in campo dei grigiorossi, che sta vivendo un grande momento di forma da quando è rientrato dall’infortunio. Un buon segnale è già arrivato dall’infermeria però: Tsadjout ieri è tornato ad allenarsi con il gruppo e potrebbe essere già disponibile per sabato.

Mariachiara Rossi