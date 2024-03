Challenger di Napoli. Napolitano eliminato. Ruggeri resta in corsa

Sconfitta al secondo turno per Stefano Napolitano nel challenger di Napoli (100 mila euro di monteprmei, terra battuta). Il milanese d’adozione è stato sconfitto dal perugino Francesco Passaro con il punteggio di 7/6, 0/6, 6/4. Scende invece oggi in campo a caccia dei quarti di finale Samuel Vincent Ruggeri. Il bergamasco, proveniente dalle qualificazioni e reduce da tre vittorie consecutive, affronta il romano Matteo Gigante, già vincitore in questo primo scorcio di stagione di due challenger e finalista in un terzo.

Silvio De Sanctis