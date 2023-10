CAmpionati italiani. Codogno dà un “Calcio al Covid“ grazie al biliardino. E Milano trionfa in B

La città di Milano trionfa nella Serie B del campionato italiano organizzato dalla Figest, la Federazione Italiana Giochi e Sport Tradizionali, e dalla Licb, la Lega Italiana Calcio Balilla. Quaranta squadre e oltre trecento giocatori da tutta Italia si sono affrontati nell’evento andato in scena dal 12 al 15 ottobre a Codogno, in provincia di Lodi. In Serie A ha vinto Napoli, seguita da Bologna e da Aranova, mentre in B, come detto, il successo è andato a Milano, che ha superato Bolognina e Firenze. In C ha vinto invece Altopascio davanti a Empoli e Parma. Altri due trionfi per Lucca tra le Donne e per Pescara tra i Veterani. "Sono stati quattro giorni di emozioni senza fine sia da un punto di vista sportivo che sotto l’aspetto sociale perché il Campionato italiano prima di tutto fa ritrovare tante persone e tanti atleti che sono amici fuori dal campo, anche se poi ci si dà battaglia sul terreno di gioco in una disciplina sportiva che lo scorso anno è stata riconosciuta anche dal Coni", dice Nicola Colacicco, responsabile del settore calcio balilla di Figest e presidente della Licb.

Nel corso dei quattro giorni a Codogno c’è stato spazio anche per una singolare sfida su un maxi campo di calcio balilla da 11 giocatori contro 11 e per l’iniziativa “Calcio al Covid“ con oltre duecento alunni degli Istituti comprensivi del territorio delle scuole Andreoli, Ognissanti, Anna Vertua Gentile.

R.S.