Il Milan a Bologna: Pioli risparmia i titolarissimi. Orario e dove vedere la partita in tv

Milano, 14 aprile 2023 – Il Milan che domani pomeriggio alle 15 si presenterà a Bologna potrebbe essere particolarmente rivoluzionato rispetto alla sfida di Champions giocata mercoledì sera contro il Napoli a San Siro. In vista della fondamentale gara di ritorno dei quarti in programma martedì allo stadio Maradona, infatti, Pioli starebbe pensando di far riposare diversi titolari senza però tralasciare l’impegno con i felsinei, considerato che la lotta per i primi quattro posti in classifica che valgono l’accesso alla prossima Europa che conta è più viva che mai.

I dubbi del tecnico emiliano saranno dipanati solo domani ma i cambi in vista, eccezion fatta per l’inamovibile Maignan tra i pali, potrebbero essere diversi. Quel che è certo è che Simon Kjaer non è partito alla volta di Bologna: nessun problema per il centrale danese ma semplice riposo precauzionale in vista del secondo round contro i partenopei.

Rivoluzione

Quella del Dall'Ara è tutt'altro che una sfida semplice e il recente turnover di massa visto contro l’Empoli non ha portato certezze in termini di affidabilità nei risultati, visto lo 0-0 racimolato dai rossoneri. Il Bologna ha vinto sei delle ultime 10 partite e sembra in un ottimo momento di forma: in difesa Kalulu di rientro dall'infortunio e Thiaw saranno i due centrali, così come Florenzi potrebbe far rifiatare Calabria, a centrocampo troverà spazio Pobega mentre De Ketelaere tornerà titolare a 40 giorni dall'ultima volta a Firenze, con Vranckx pronto a rivedere il campo dopo settimane di assenza. Con la coppia Origi-Rebic che ha deluso le attese contro i toscani, il belga è favorito in attacco, supportato da Leao (che potrebbe partire dall’inizio per poi lasciare spazio al croato a gara in corso) e Saelemaekers. Il portoghese è troppo importante nell'assetto di gioco e per questo motivo il tecnico emiliano potrebbe decidere di schierarlo dall’inizio, conscio dell’imminente match a Napoli di martedì sera: Probabili formazioni

BOLOGNA (4-2-3-1): Skorupski; Posch, Soumaoro, Lucumì, Kyriakopoulos; Schouten, Dominguez; Aebischer, Ferguson, Barrow; Sansone. A disposizione: Bardi, Ravaglia, Sosa, Bonifazi, Lykogiannis, De Silvestri, Amey, Moro, Medel, Pyyhtia, Zirkzee. All. Motta.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Thiaw, Kalulu, Theo Hernandez; Vranckx, Pobega; Saelemaekers, De Ketelaere, Leao; Origi. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Gabbia, Tomori, Ballo-Touré, Bakayoko, Tonali, Bennacer, Adli, Brahim Diaz, Krunic, Messias, Origi, Giroud. All. Pioli.

Dove vederla

Bologna-Milan, sabato 15 aprile, sarà trasmessa in diretta e in esclusiva su DAZN.