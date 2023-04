Cremonese, la vittoria della speranza svanisce a un quarto d'ora dalla fine

Cremona – La “finale-salvezza” con l’Hellas Verona si chiude con un pareggio davvero difficile da descrivere per la Cremonese. La squadra di Ballardini, infatti, si porta subito in vantaggio e intravede la vittoria che la porterebbe a cinque punti dal quartultimo posto.

Tutto sembra filare nella giusta direzione per i grigiorossi che vanno vicini in alcune circostanze al raddoppio, ma la difesa, purtroppo, rimescola le carte. Al 17’ Quagliata, in campo dall’inezia di 8’, si fa cacciare per un fallo di reazione ed offre ai gialloblù la superiorità numerica che trasmette nuova convinzione all’inseguimento degli scaligeri che si portano all’attacco con crescente determinazione.

Alla mezz’ora arriva così il pareggio di Verdi, che dà il via ad un finale mozzafiato, durante il quale i veneti sperano nel sorpasso, mentre i padroni di casa hanno più volte la possibilità in contropiede di firmare il nuovo vantaggio. Il punteggio rimane immutato sino al termine del lungo recupero e il pareggio conclusivo rappresenta una “doccia gelata” per la rincorsa salvezza della Cremonese, mentre permette ai veronesi di affiancare in classifica lo Spezia, rilanciando in modo importante la volata per evitare la terza poltrona destinata alla discesa in serie B.

Nonostante qualche nervosismo di troppo, legato anche all’importanza della posta in palio, la partita dello “Zini” si fa avvincente sin dall’inizio e bastano 9’ ad Okereke per lasciare il segno. L’Hellas Verona non ci sta e reagisce con Lazovic e Verdi, ma sono i locali ad andare maggiormente vicini alla rete con Ciofani che chiama Montipò ad una splendida parata per evitare il 2-0.

La situazione rimane immutata sino alla ripresa, quando i gialloblù si rendono insidiosi con Kallon e Lazovic, ma il risultato non muta. Dopo l’espulsione di Quagliata al 17’, i gialloblù ci credono e spingono forte alla ricerca dell’1-1 che arriva al 30’, quando Verdi, al volo, punisce i grigiorossi per la rete del definitivo pareggio. Per un punto che definire amaro per la Cremonese è riduttivo…

Tabellino e pagelle

Cremonese-Hellas Verona 1-1 (1-0)

Cremonese (4-2-3-1): Carnesecchi 7; Aiwu 6, Vasquez 6,5, Lochoshvili 6 (34’ st Buonaiuto 6), Valeri 6; Meité 6, Castagnetti 6; Pickel 6 (9’ st Quagliata sv), Galdames 6 (25’ st Ferrari 6), Okereke 6,5 (25’ st Afena-Gyan 6); Ciofani 6 (25’ st Dessers 6). A disposizione: Saro; Sarr; Bianchetti; Ghiglione; Chiriches; Acella; Basso Ricci. All: Davide Ballardini 6.

Hellas Verona (3-4-2-1): Montipò 7; Magnani 6,5 (39’ st Ceccherini sv), Hien 6, Dawidowicz 6; Depaoli 6 (41’ pt Terracciano 6), Tamèze 6 (14’ st Veloso 6), Abildgaard 6, Lazovic 6,5 (39’ st Gaich sv); Verdi 7, Kallon 6,5 (14’ st Braaf 6); Djuric 6. A disposizione: Berardi; Perilli; Doig; Ngonge; Cabal; Duda; Coppola; Sulemana. All: Marco Zaffaroni 6,5.

Arbitro: Daniele Doveri di Roma 6.

Reti: 9’ pt Okereke; 30’ st Verdi

Ammoniti: nessuno. Espulso: 17’ st Quagliata. Angoli: 3-5. Recupero: 3’ e 6’.