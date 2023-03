Sorteggio Champions, Milan senza paura con il Napoli. “Vogliamo arrivare in fondo”

Il sorteggio a Nyon

Milano, 17 marzo 2023 – Sarà derby italiano e sfida infinita quella che attende il Diavolo ai quarti di finale di Champions League: l’urna di Nyon e la mano di Patrick Kluivert hanno deciso che sarà il Napoli di Luciano Spalletti la corazzata da battere per regalare ai rossoneri l’accesso alle semifinali. «Qualsiasi avversario sarebbe stato difficile, siamo ai quarti, sono tutti forti. La Champions è un obiettivo, vogliamo arrivare in fondo: sappiamo che serviranno prestazioni di livello contro il Napoli, ma ora pensiamo solo alle prossime partite di campionato. Il Napoli è forte, sta dominando in campionato, ma la Champions è la Champions e il Milan è il Milan» le parole di Stefano Pioli, proiettato ora al match di domani sera in casa dell’Udinese di Sottil. Triplo confronto Il campionato metterà di fronte i partenopei e i rossoneri il prossimo 2 aprile al “Maradona”, al ritorno dalla sosta per le Nazionali, ma dopo soli 10 giorni il Diavolo aprirà le porte di San Siro per il primo round di Champions contro la truppa di Spalletti (12 aprile ore 21). Il ritorno, invece, è fissato per il 18 aprile in terra campana, quindi nel giro di poco più...