Calcio serie d. Varesina e Fanfulla puntano in alto

Alcuni cercano di ritagliarsi uno spazio in alta classifica e altri invece, cercano ossigeno per farla respirare. L’esigenza accomuna sia le varesine che le lodigiane della serie D in campo oggi, alle 14.30, per affrontare il dodicesimo turno di campionato. Nel girone A, dopo il ritorno alla vittoria con l’Alba, il Città di Varese sfiderà in trasferta il Ligorna. Impegni casalinghi per Castellanzese e Varesina nel girone B. I neroverdi, che dopo due vittorie di fila stazionano a metà classifica, ricevono la Pro Palazzolo. Le fenici, quarte in piena zona playoff e reduci da due pareggi, ospitano il Desenzano. Ambizioni differenti, invece, per Fanfulla e Sant’Angelo nel girone D. I bianconeri, quarti e a due punti dalla capolista Victor San Marino, attendono il Forlì e pensano in grande. Dopo il passo falso con il Forlì, il Sant’Angelo cerca invece riscatto contro il Progresso fanalino di coda. La squadra di Castel Maggiore ha soltanto sei punti ed è reduce da tre passi falsi.

Cristiano Comelli